Luís Filipe Vieira esteve sempre perto do grupo

Com um título em disputa, Luís Filipe Vieira fez questão de acompanhar a comitiva benfiquista logo ontem, seguindo com o grupo rumo ao Algarve ao início da tarde. O presidente encarnado esteve depois sempre perto dos comandados de Bruno Lage, acompanhando o passeio que jogadores e equipa técnica deram no relvado do Estádio Algarve ao final da tarde – as águias prescindiram do treino de adaptação, preferindo trabalhar ontem de manhã no Seixal – ao lado de Rui Costa, administrador da SAD. Vieira chegou até depois a assistir à conferência de imprensa do técnico benfiquista e também de Gabriel. Hoje, estará na tribuna VIP do estádio algarvio, onde será acompanhado em peso por vários outros elementos da direção do emblema da Luz.