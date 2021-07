Luís Filipe Vieira esteve sob escuta três anos, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho', revela esta segunda-feira o 'Correio da Manhã'. De acordo com o CM, as conversas telefónicas do agora ex-presidente do Benfica foram vigiadas pelas autoridades, existindo muita prova documental a alicerçar o processo.





No interrogatório a que foi sujeito no Tribunal Central de Instrução Criminal, Vieira foi mesmo confrontado pelo juiz Carlos Alexandre com algumas das escutas, de forma a que pudesse contextualizá-las.