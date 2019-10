Luís Filipe Vieira estrela ao intervalo do Cova da Piedade-Benfica

Luís Filipe Vieira foi uma verdadeira estrela, ao intervalo, no Estádio Municipal José Martins Vieira. O presidente do Benfica foi ‘assaltado’ por inúmeros pedidos de foto, muitos deles de crianças que queriam registar um momento para a posteridade com o líder máximo do clube da Luz. Depois, nas imagens transmitidas pela Sport TV, Vieira ‘vingou-se’ e foi o próprio a registar o momento em que João Salgado, diretor-geral do clube, autografava camisolas de crianças.

A boa disposição imperou num encontro em que Vieira, de 70 anos, chegou ao recinto de jogo acompanhado de uma comitiva que integrava o vice-presidente Domingos Almeida Lima, o vogal do conselho fiscal, Rui Cunha, e o administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira. Ao lado do líder benfiquista constou o presidente da SAD do Cova da Piedade, o investidor Kuong Chun Long, que estava ladeado por Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo.





Dolores Aveiro é estrela no... Cova da Piedade-Benfica: do abraço a Vieira às fotos com fãs