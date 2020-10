Luís Filipe Vieira: «Eu represento o presente e o Rui Costa o futuro»

Luís Filipe Vieira apresentou esta sexta-feira os membros da sua lista às eleições do Benfica e fez questão de esclarecer que não haverá uma alteração de estatutos, por causa de Rui Costa. O agora administrador da SAD entra na lista de Vieira como vice-presidente e ao que tudo indica para ser o seu sucessor. "Eu represento o presente e tu, Rui, representas o futuro", referiu.





O líder dos encarnados começou por fazer referência Luís Santos, técnico de equipamentos dos encarnados e que faleceu ontem. "O Luís Santos marcou várias gerações de jogadores. Fica um vazio difícil de preencher", sublinhou Vieira.O candidato agradeceu a todos os que aceitaram fazer parte da sua lista e garantiu que parte para estas eleições com "a mesma ambição e determinação que tinha em 2003". "Não mudei, cumpri e continuarei a cumprir com a promessa que fiz quando assumi, pela primeira vez, o lugar mais nobre e de maior responsabilidade do Sport Lisboa e Benfica."E deixou uma garantia. "Em alguns momentos, falhei por ação, mas nunca por omissão. Sempre estive presente, sempre agi em função da minha consciência e da visão que tinha para o Benfica. Nunca fugi nas tempestades, nem hesitei nas crises. E é assim que vou continuar!"Vieira prosseguiu: "Assumo o que sempre assumi no passado: trabalho e total dedicação ao clube. Foi assim que chegámos aqui. E é assim que vamos continuar a crescer. Não basta invocar o futuro como argumento eleitoral. O futuro não é o que se promete, mas sim o que se conquista. O futuro não se alcança com tiradas demagógicas ou títulos de jornais."A seguir, destacou três figuras presentes da sua lista. "O Rui Costa, com quem já trabalho há doze anos. Tem a essência do Benfica: a paixão, o inconformismo, a mística de quem já sentiu no campo a responsabilidade de vestir esta camisola. Já discordámos, já divergimos, porque isso é normal entre os que têm de decidir, mas sempre estivemos de acordo no essencial. Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente e tu, Rui, representas o futuro!", frisou, acrescentnado: "Por vezes as pessoas dizem coisas que não são verdadeireas. O Rui aceitou entrar na minha lista, não há alteração de estaturos, o Rui vem graciosamente trabalhar para o Benfica."Depois, destacou os outros dois: "O Rui Pereira, candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral. Um senador do país, mas, acima de tudo, um enorme benfiquista que nos vai emprestar o seu conhecimento, a sua experiência, a sua ponderação. É um privilégio poder contar com ele na minha lista. E finalmente, o Fonseca Santos. Regressa agora, depois de ter sido testemunha privilegiada das dificuldades que tivemos de superar e de como fizemos das fraquezas forças. Regressa para servir o clube. Foi daqueles que estiveram no passado, dos que me acompanharam numa das fases mais críticas da nossa história. Obrigado por ter aceitado o meu convite!"