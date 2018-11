Todas as explicações de Vieira: «É importante para o projeto que Rui Vitória continue»

Luís Filipe Vieira garantiu, em conferência de imprensa, a continuidade de Rui Vitória no Benfica até final da temporada. O presidente encarnado lembrou a "importância do técnico no projeto" do clube mas admitiu que a decisão de o manter, tomada por si, não foi consensual entre a restante SAD, que ontem esteve reunida. Vieira revelou que tomou a decisão durante uma noite em que mal dormiu no Seixal e que a comunicou primeiro a Tiago Pinto logo às 7h30, com o diretor para o futebol a ficar "perplexo". Seguiu-se uma reunião com Vitória que, segundo Vieira, disse que não queria ser um "problema" para o clube e onde revelou que ia rejeitar uma proposta de milhões de outro emblema para ficar na Luz.





Vieira negou ainda ter falado com Jorge Jesus para voltar - mas confirmando que fala com o ex-treinador sobre vários temas, até sobre o Benfica - e confirmou que alguns nomes hoje veiculados estiveram efetivamente em cima da mesa no caso de Vitória sair.O líder encarnado deixou ainda um aviso aos jogadores: "Há mais gente culpada e teríamos de mexer em muitas peças. Acho que hoje ficou tudo claro no balneário. É para jogar à Benfica e não lento, lento, mas com garra."

Termina a conferência!



20h26 - Projeto europeu



"Benfica pode ser sério candidato ao título europeu, se os jovens ficarem no clube"



20h25 - Luisão esteve em cima da mesa?



"Luisão nunca esteve em cima da mesa. Só houve uma situação, que era uma situação provisória mas Luisão nunca esteve em cima da mesa. Poderá um dia estar..."





Vieira: «Uma vez puseram 'Vieira isolado' e no fim chegámos isolados no primeiro lugar» Vieira: «Uma vez puseram 'Vieira isolado' e no fim chegámos isolados no primeiro lugar»

20h24 - Vitória tem condições, depois de tanta contestação?



"Período de maior de contestação foi com Jesus. Ele até disse que estava arrependido mas depois correu como correu. E os meus colegas não estão arrependidos com a minha decisão na altura."



20h21 - Houve contactos com Bruno Lage e outros ontem?



"Alguns nomes que vieram hoje a público foram falados. Mas não foi só ontem que foram falados. Mas nada mais se passou. A decisão está tomada e nunca contactámos essas pessoas. Ao longo do dia recebi muitas mensages de pessoas sobre treinadores que queriam vir."





Vieira: «Ninguém me pode proibir de falar com Jorge Jesus... mas nunca o mencionei para treinador» Vieira: «Ninguém me pode proibir de falar com Jorge Jesus... mas nunca o mencionei para treinador»

20h20 - Jesus foi contactado?



"Jesus nunca foi contactado. Quero deixar claro. A CS não tem culpa, alguém deu essa notícia. JJ nunca foi neste tempo mencionado por mim para ser o treinador do Benfica. Mas não posso falar sobre o futuro. Falei com tanta coisa com JJ, inclusive do Benfica, mas nunca sobre ele voltar. Ele pode provar isso. Reunião com agente de Rui Vitória? Empresário do Vitória esteve comigo e disse-lhe 'não há situação nenhuma, fala com ele' e foi aí que eu soube do resto, da proposta. Ele está tão fixo no Benfica que recusa isto."





Vieira deixa recado ao plantel: «Não é para jogar lento, lento, lento» Vieira deixa recado ao plantel: «Não é para jogar lento, lento, lento»

20h19 - Rui Vitória ficou fragilizado?



"É o mesmo que se passou com Jesus, que esteve com os dois pés de saída, com todos os benfiquistas a dizer que ele ia sair. Sou estratégico e acho que nenhum benfiquista está arrependido com o que temos feito. Qualquer treinador que viesse seria para arriscar alguma coisa e o nome dele seria chamuscado. E não daria certezas de continuidade do projeto do Seixal. Quando pensar em ter um treinador novo, o Benfica tem de pensar com antecedência. Nenhum virá cá para fazer o projeto dele mas sim o do Benfica. Ontem quando saí daqui fiz um determinado compromisso mas sei como decido muita coisa, as pessoas dizem que eu vejo mais à frente. Olhe, foi uma luz que me deu... a massa adepta tem de apoiar a equipa. Rui Vitória faz parte dos quadros e de certeza que hoje toda a é gente é responsável. Há mais gente culpada e teríamos de mexer em muitas peças. Acho que hoje ficou tudo claro no balneário. É para jogar à Benfica e não lento, lento, mas com garra."





Vieira: «Rui Vitória garantiu que não quer indemnização se tiver de sair» Vieira: «Rui Vitória garantiu que não quer indemnização se tiver de sair»

20h14 - Pormenores da reunião com Rui Vitória



"Toda a trajetória dos últimos anos dá-nos razão. Não se faz outro ciclo de um momento para o outro. Também temos competidores. Achamos que temos plantel para a reconquista. Rui Vitória será o treinador até final da época, de certeza, salvo qualquer imprevisto. Quando comecei a falar com Vitória, ele disse 'nunca serei problema para o Benfica. Não quero indemnização'. Posso provar isso. Depois de lhe ter dito que ia continuar, ele rejeitou uma proposta em que ia ganhar por ano 6 milhões de euros ou dólares."



20h11 - Pormenores da reunião de ontem com membros da direção



"Havia uma decisão tomada mas discuto e ouço. Dormi no Seixal e meditei bastante. Dormi muito pouco e a pessoa que primeiro soube da decisão foi o Tiago Pinto, às 7h30, que ficou perplexo."



20h04 - Luís Filipe Vieira:



"Vou direto ao assunto. Rui Vitória continuará a ser nosso treinador. Não escondo que uma situação que comentámos sobre a sua continuidade ou não... não é por culpa da comunicação social. Vitória é um treinador comprometido com a nossa estratégia, que lançou vários jovens. Neste momento há descontentamento, resultados não tem sido os melhores mas é importante para o projeto que Rui Vitória continue. É possível conquistar todos os títulos em Portugal e digo-vos que ele, nos primeiros dois anos, ganhou seis títulos. Os dois últimos treinadores ganharam 16 títulos em 10 anos, é ver a quantidade de treinadores que os rivais tiveram. É importante a estabilidade do Benfica com as suas equipas técnicas. Decisão foi muito amadurecida na noite e às 7h30 comuniquei ao Tiago Pinto numa primeira fase. Decisão depois estava tomada e só faltava Vitória chegar. Quando ele chegou, falámos, disse-lhe o que pensava da continuidade dele e se ele estava preparado e motivado face ao que aconteceu nos últimos dias, pois ele era carta fora do baralho para a Comunicação Social. Apesar de ontem um grupo de pessoas estar reunido, depois de reflexão entendi que ele devia continuar. É o homem certo no lugar e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não. Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sítio mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros."



20h03 - Vai começar a conferência.



20h00 - São 20h00, a hora marcada para o início da conferência. Vieira deverá surgir em breve para falar aos jornalistas.



Luís Filipe Vieira dá uma conferência de imprensa às 20 horas, onde irá explicar a situação em torno de Rui Vitória. O treinador esteve com pé e meio fora do Benfica mas acabou por ficar, num volte-face que o presidente encarnado irá abordar na Luz. Siga em direto!



Recorde-se que o técnico dos encarnados e o presidente estiveram reunidos esta manhã no Seixal. Vitória não orientou o treino - o plantel esteve a trabalhar no ginásio -, e o encontro que contou também com a presença de Tiago Pinto, diretor para o futebol do Benfica, terminou com um voto de confiança no técnico e a oportunidade de seguir aos comandos das águias.