Luís Filipe Vieira falha almoço com a direção do PAOK

Luís Filipe Vieira não marcou presença no almoço que juntou à mesa, esta terça-feira, as direções de Benfica e PAOK. O líder benfiquista, recorde-se, tem-se debatido com alguns problemas de saúde e, por isso mesmo, tem-se poupado a esforços nos últimos dias.A representar os encarnados no referido encontro esteve o vice-presidente e administrador da SAD encarnada José Eduardo Moniz.Do lado do PAOK, refira-se, também foi notada a ausência do proprietário do clube, o russo de ascendência grega Ivan Savvidis. O carismático líder do emblema da águia bicéfala, de 59 anos, que foi notícia em março por ter invadido o relvado durante um jogo do PAOK (frente ao AEK) na posse de uma arma de fogo , está em Lisboa com a equipa, mas não vai marcar presença na tribuna do Estádio da Luz.