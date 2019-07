Luís Filipe Vieira falha inauguração

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, Luís Filipe Vieira não estará hoje presente na inauguração da casa do Benfica de San Jose, na Califórnia. Ao que tudo indica, será Rui Costa, administrador da SAD dos encarnados, a representar o clube no jantar comemorativo (que começa já de madrugada em Portugal). O presidente das águias tem trabalhado na reconstrução do plantel e nos últimos dias concluiu a transferência de Mattia Perin, assim como as saídas de Salvio (Boca Juniors) e João Ferreira (Juventus). Ontem ainda acelerou o processo de Carlos Vinícius.