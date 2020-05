Luís Filipe Vieira falou aos jogadores no Seixal

Luís Filipe Vieira falou esta quinta-feira aos jogadores no Benfica. O presidente do clube encarnado fez um breve discurso perante todo o grupo, que regressou aos treinos na segunda-feira.





Agora que o Benfica se prepara para o regresso do campeonato, Vieira fez questão de deixar umas palavras ao plantel que vive em termos de trabalho uma realidade completamente diferente por causa do impacto do coronavírus. A BTV transmitirá as declarações às 18 horas.As águias cumprem o 4.º dia de treinos. De acordo com o que Record apurou, Lage tem puxado pelo físico ao limite e vários jogadores começaram a acusar o esforço. A bola tem acompanhado sempre nos exercícios mas a tónica nesta fase é a recuperação da forma. Os treinos de conjunto estão previstos para dentro de uma semana e meia.