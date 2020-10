Luís Filipe Vieira fechou discurso de vitória com esta 'bicada' ao FC Porto

A fechar o seu discurso de vitória nas eleições do Benfica, Luís Filipe Vieira deixou uma 'bicada' ao FC Porto, destacando as contas positivas das águias em contraponto com as dos dragões, que esta quarta-feira anunciaram um prejuízo de 116 milhões de euros.





"Antes de terminar, num dia como hoje, permitam-me reforçar que o Benfica tem há sete anos consecutivos contas positivas!", disparou o presidente encarnado.