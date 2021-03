Luís Filipe Vieira felicita Artur Santos: «Uma vida a servir o Benfica»

Artur Santos, defesa-central que se sagrou campeão europeu em 1960/61, completa hoje 90 anos. “Não tenho doenças, felizmente, tal como não tive lesões na carreira. Tenho aquilo que é normal ter um jovem de 90 anos”, brinca aquele que ficou conhecido como a ‘Muralha Encarnada’, respondendo ao repto de Record, na hora de olhar para trás e reviver alguns momentos de uma “vida realizada”.

O antigo jogador é um de cinco campeões europeus pelo Benfica ainda vivos e não tem dúvidas na hora de eleger o ponto alto da carreira. “A Taça dos Campeões, sem dúvida!”, conta-nos Artur, que fez parte da caminhada da primeira conquista europeia, que coincidiu com a sua última época: “Era aquilo a que se chama um polivalente, mas não era qualquer um que passava por mim!”





Na newsletter deste sábado, o Benfica dá conta de que "Artur é Benfica". "Elogia-lhe, quem o viu jogar, o voluntarismo, a abnegação, a intrepidez, a capacidade de sacrifício e o espírito de missão, sobretudo na hora de impedir as investidas adversárias", pode ler-se, bem como a mensagem que Luís Filipe Vieira lhe dirigiu neste aniversário."Felicito o Artur Santos pela celebração de tão bonita idade mantendo o espírito e entusiasmo de um jovem. O Artur é uma referência do nosso clube, dedicando uma vida a servi-lo, não só como jogador e capitão, mas também na dinamização do Saudade, verdadeiro espaço de vivência da mística benfiquista."