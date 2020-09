Luís Filipe Vieira felicita Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos: «Tremendo orgulho»

Luís Filipe Vieira mostra, numa nota publicada pelo Benfica, um "tremendo orgulho" nos desempenhos de Fernando Pimenta e Joana Vasconcelos, ambos canoístas dos encarnados, este domingo na Taça do Mundo de canoagem. Ela conquistou o ouro em K1 500 metros; ele ganhou em K1 5000 metros a 100.ª medalha da carreira.





"É com tremendo orgulho que saúdo mais duas medalhas de ouro conquistadas hoje pelos canoístas do Sport Lisboa e Benfica na Taça do Mundo de Velocidade.A manhã mostrou uma Joana Vasconcelos fortíssima, com uma vitória no K1 500. A tarde acrescentou um Fernando Pimenta verdadeiramente conquistador, na distância de 5000 metros, chegando à sua centésima medalha em competições internacionais.Pelas circunstâncias que todos conhecemos, os Jogos Olímpicos foram adiados, mas estamos muito felizes pelo vosso exemplo e pelos resultados que esta e outras modalidades olímpicas continuam a trazer para Portugal.No nosso Clube, sabemos bem o trabalho e a dedicação diária que estão por trás destas medalhas de atletas e equipas técnicas, e estamos seguros que, no futuro, a Joana, o Pimenta e outros atletas continuarão a honrar o País e a aposta estruturada que há bem mais de uma década foi iniciada com o Benfica Olímpico! Em nome de todos os Benfiquistas, fica o público testemunho do nosso orgulho. Bravo!"