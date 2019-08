Luís Filipe Vieira feliz pela vitória no "torneio de pré-época mais prestigiante do Mundo"

Luís Filipe Vieira já reagiu à conquista da International Champions Cup por parte do Benfica . O presidente das águias manifestou-se satisfeito pelo triunfo no "torneio de pré-época mais prestigiante do Mundo"."A International Champions Cup é o torneio de pré-época mais prestigiante do Mundo, conta com a presença das melhores equipas e por isso significa bastante para o Benfica vencer este título. No geral foi uma grande experiência para todos os membros da equipa que competiram ao mais alto nível nos Estados Unidos, onde tivemos um grande apoio dos nossos adeptos. Estamos muito felizes por vencer este torneio e esperamos poder participar novamente na ICC no próximo verão", vincou em declarações transcritas no site do Benfica.Por seu turno, Danny Sillman, organizador da prova, deu os parabéns às águias: "A edição de 2019 da International Champions Cup foi o nosso melhor torneio até à data, especialmente do ponto de vista competitivo. Queremos parabenizar o Benfica pela conquista da competição, liderando uma lista que conta com alguns dos melhores clubes do Mundo".