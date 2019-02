Luís Filipe Vieira fica no balneário em Alvalade

Luís Filipe Vieira vai acompanhar o dérbi pela televisão, no balneário. À imagem do que tem acontecido nos últimos anos, quando o Benfica esteve de costas voltadas com o Sporting de Bruno de Carvalho, Vieira recusa o lugar na tribuna. Seja como for, as águias têm direito a dez lugares e hoje ficará definido quem se sentará naquele espaço.

A decisão resulta dos ataques de Frederico Varandas ao Benfica, nomeadamente a Vieira, quer no editorial do jornal ‘Sporting’, quer na entrevista à RTP. O líder dos leões classificou mesmo como “ridículo” que o Benfica não seja arguido no processo E-Toupeira.

Os encarnados não quiseram responder, tendo apelado para que “prevaleçam o fair play e o desportivismo” antes dos dois dérbis.

Os antigos dirigentes Gaspar Ramos e António Figueiredo aplaudiram esta decisão. “Essas palavras têm a ver com a defesa dele, face a alguns insucessos do clube”, sublinhou Gaspar Ramos, falando de “um jovem sem experiência”. “Devia olhar para o que tem ocorrido em sua casa: o dinheiro depositado na conta de um árbitro por um dirigente e agora um caso de verdadeira corrupção, o ‘Cashball’. São os restos de brunismo que ainda ficaram”, fez notar Figueiredo.