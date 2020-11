Luís Filipe Vieira vai para São Paulo buscar Lucas Veríssimo

Luís Filipe Vieira vai viajar esta noite para São Paulo para fechar a contratação de Lucas Veríssimo, central desejado por Jorge Jesus. Depois do impasse gerado pela recusa do Conselho Fiscal (CF) do Santos, o presidente do Benfica deslocar-se-á ainda hoje para o Brasil (ao contrário do que havia sido dito a Record por fonte oficial, o responsável das águias ainda não viajou) para encerrar de vez a 'novela' e garantir o defesa tendo em vista o mercado de janeiro.





Na reunião da semana passada do Peixe, o CF deu parecer desfavorável à oferta das águias (o que significa que esta nem sequer foi avaliada pelo Conselho Deliberativo, que também tem uma palavra a dizer numa altura em que o Santos é liderado por uma Comissão de Gestão) e fez saber, de forma informal, que os encarnados teriam de melhorar as formas de pagamento.Na prática, dos 6,5 milhões de euros oferecidos, o Benfica terá de pagar logo à cabeça cerca de 1,5 milhões de euros, podendo então deixar os restantes 5 M€ para um pagamento faseado, à razão de 1 M€ por cada um dos cinco anos de contrato do jogador. Nesta fase, o presidente do Santos, Orlando Rollo, tenta convencer os restantes órgão sociais da importância da transferência para a saúde financeira do emblema paulista.