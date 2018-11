Luís Filipe Vieira: «Há descontentamento mas Rui Vitória é o homem certo»

Luís Filipe Vieira confirmou esta quinta-feira que Rui Vitória vai continuar à frente da equipa técnica do Benfica. O presidente das águias admitiu que existe um descontentamento por parte dos adeptos, mas acredita que Vitória é o homem certo para o projeto dos encarnados."Vou direto ao assunto: Rui Vitória continuará a ser nosso treinador. Não escondo que foi uma situação que comentámos sobre a sua continuidade ou não... As notícias não foram por culpa da comunicação social. Vitória é um treinador comprometido com a nossa estratégia, que lançou vários jovens. É um treinador com o qual neste momento há descontentamento, os resultados não têm sido os melhores mas é importante para o projeto que Rui Vitória continue", frisou em conferência de imprensa.Vieira reiterou ainda a esperança de conquistar "todos os títulos em Portugal" e lembrou que Rui Vitória amealhou vários troféus desde que chegou à Luz."É possível conquistar todos os títulos em Portugal e digo-vos que ele, nos primeiros dois anos, ganhou seis títulos. Os dois últimos treinadores ganharam 16 títulos em 10 anos, é ver a quantidade de treinadores que os rivais tiveram. É importante a estabilidade do Benfica com as suas equipas técnicas. Foi uma decisão muito amadurecida na noite e às 7h30 comuniquei ao Tiago Pinto numa primeira fase. A decisão depois estava tomada e só faltava Vitória chegar. Quando ele chegou, falámos, disse-lhe o que pensava da continuidade dele e se ele estava preparado e motivado face ao que aconteceu nos últimos dias, pois ele era carta fora do baralho para a comunicação social. Apesar de ontem um grupo de pessoas estar reunido, depois de reflexão entendi que ele devia continuar. É o homem certo no lugar e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não. Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sítio mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros", concluiu.