Luís Filipe Vieira: «Honraram a camisola e o prestígio do Benfica»

Apesar de o Benfica ter falhado pela terceira vez a conquista da UEFA Youth League, o presidente Luís Filipe Vieira afirmou estar orgulhoso pela forma como "honraram a camisola e o prestígio" do clube, frente ao Real Madrid, que conquistou a prova europeia, com triunfo por 3-2.





"Pela forma como honraram a camisola e o prestígio do Sport Lisboa e Benfica, quero felicitar todos os dirigentes, equipa técnica e jogadores envolvidos nesta extraordinária campanha na Youth League, que nos levou à terceira final desta prova nas últimas sete épocas.O espírito de entreajuda e o esforço com que lutaram até ao último minuto são motivos de orgulho para todos os benfiquistas, e como jovens jogadores, apesar da final perdida, merecem da nossa parte o mais justo reconhecimento e incentivo", refere a nota publicada no site do Benfica.Luís Filipe Vieira não marcou presença na final, por "motivos de saúde".