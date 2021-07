Luís Filipe Vieira indignado com Rui Costa

Luís Filipe Vieira ficou indignado por ter sido ignorado no discurso de Rui Costa, revelou ontem a jornalista Tânia Laranja, na CMTV. O empresário, que se encontra em prisão domiciliária até pagar os 3 milhões de euros de caução decretada pelo juiz Carlos Alexandre, apresentou a suspensão da presidência do Benfica e de todas as suas participadas na sexta-feira. No mesmo dia, a Direção indicou Rui Costa como substituto. O vice-presidente apresentou-se no relvado de forma perentória. "Sou a partir de hoje presidente do Benfica", disse, sem se referir a Vieira. Este só soube da forma como foi substituído depois de ter sido ouvido e não gostou de ter sido ignorado pelos ex-parceiros de Direção.