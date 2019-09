Luís Filipe Vieira: «Iremos aumentar a capacidade do Estádio da Luz»

Luís Filipe Vieira confirmou, numa entrevista à TVI, que aumentar a lotação do Estádio da Luz deverá ser uma realidade até final do mandato e voltou a abordar temas como o naming do recinto e do centro de estágio do Seixal."Vai começar por Benfica Futebol Campus. Patrocinador? Neste momento ainda não. Vai continuar assim, mesmo na expansão.""Já fomos confrontados com duas situações: numa havia um cliente com condições financeiras mas a marca não era apetecível. Já tivemos a marca mas não queriam pagar o que queremos. Não é barato o preço."Houve conversa com Mário Dias e António Ferreira por causa do projeto deste estádio e é verdade que estamos a falar com os projetistas para aumentar a capacidade do mesmo. Não sei se 3 mil, 5 ou 10. Vamos aumentar a capacidade mas não está decidido. Até final do mandato saberemos a capacidade. Quase que posso garantir que iremos aumentar a capacidade do Estádio da Luz."