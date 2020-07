Luís Filipe Vieira já aterrou no Brasil

Luís Filipe Vieira aterrou um pouco antes das 22h00 (hora portuguesa) no Rio de Janeiro. O presidente do Benfica está no Brasil para ir buscar Jorge Jesus e negociar três jogadores do Flamengo - Gerson, Arão e Bruno Henrique.





Na imagem partilhada pela jornalista Raísa Simplício, pode ver-se Vieira a descer do jato privado que o levou até ao Aeroporto Tom Jobim.