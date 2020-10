Luís Filipe Vieira: «Jorge Jesus está empenhado, feliz e nota-se que está diferente»

Na entrevista concedida esta segunda-feira à Sport TV, Luís Filipe Vieira admitiu que Jorge Jesus "está diferente" em relação à primeira passagem pelo Benfica. "Os contextos mudaram. Continuámos amigos e estamos perto um do outro. Ele prefere estar em Portugal. Ele está bem no Benfica, está empenhado, está feliz, independentemente do contratempo da eliminação da Champions. Ele mesmo, e nota-se, está diferente", afirmou o presidente das águias.





Relativamente ao facto de o contrato do técnico ser válido por duas épocas, Luís Filipe Vieira acredita que Jesus irá continuar no Benfica além desse período. "Foi o contrato que ele quis, porque nós oferecemos mais. Mas conheço-o e sei o que vai acontecer. Na altura, sei que ele vai continuar", justificou."O Benfica tem essa possibilidade. Vamos lutar para consegui-lo neste mandato. Não perderemos o foco da vertente desportiva""Se não fosse presidente do Benfica não teria estes processos. Não será nos jornais nem nas televisões que a Justiça será feita. Como tenho dito, durmo tranquilo""O Seixal é um projeto estratégico e há anos em que temos mais jogadores do Campus, outros em que temos menos. É fácil dizer que com a formação não vamos lá; agora já se diz ‘coitados dos miúdos do Benfica Campus’. Estamos em eleições… mas importante é qualquer benfiquista olha para a equipa neste momento e acha-a muito mais poderosa do que no ano passado. Os outros treinadores não tiveram este investimento""Aproveitámos a crise para conseguir determinados jogadores. Basta ver quanto pediam pelo Everton. E as condições em que conseguimos fazer os negócios, com prazos estendidos e sem juros. Em dezembro o plantel será reavaliado""Pedimos as condições, quando vieram, dissemos logo que não. Já não tinha vindo Darwin""Avaliação será feita em dezembro. Até lá é tudo especulação. O Rúben Semedo foi possibilidade mas de um momento para o outro duplicou o preço, sinal de que não queriam vender""Qualquer clube em Portugal tem necessidade de vender sem entrar na Champions. O Rúben foi o primeiro a mostrar-se entusiasmado. E depois houve a possibilidade de trazermos o Otamendi e conjugaram-se todas estas coisas"