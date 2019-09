Luís Filipe Vieira lança 'farpa': «Há já quem fale que quer recuperar a hegemonia»

Luís Filipe Vieira lançou uma 'farpa' ao rival FC Porto vincando ser bom sinal que os dragões falem num "recuperar de hegemonia" . "Quando o reconhecimento do nosso trabalho vem dos nossos principais rivais, só nos resta agradecer e tudo fazer para continuarmos a ser dignos dessa justa homenagem", declarou na assembleia-geral desta sexta-feira no Pavilhão da Luz."A nível nacional só nas últimas 10 épocas vencemos 17 títulos, os mesmos que os nossos rivais juntos. Nos últimos seis anos, temos 13 títulos, cinco deles de campeão e os nossos rivais juntos venceram apenas oito títulos.Por isso, há já quem fale, que quer recuperar a hegemonia: Quando o reconhecimento do nosso trabalho vem dos nossos principais rivais, só nos resta agradecer e tudo fazer para continuarmos a ser dignos dessa justa homenagem. Mesmo em termos europeus é bom recordar, que somos um dos quatro clubes europeus com Real Madrid, Barcelona e Bayern Munique que esteve nestes últimos 10 anos, sempre presente na fase de grupos da champions. Sempre!Nos nossos 16 anos de mandato, o Benfica qualificou-se 14 para a Champions, temos duas finais da Liga Europa e três quartos-de-final da Champions. Mas tal como a nível nacional primeiro tivemos que lançar as sementes, também a nível internacional é fundamental desenvolver uma estratégia racional, tendo em conta a diferença de orçamentos face aos principais clubes do mundo. Esta estratégia não pode pôr em causa o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, de devolver o Benfica aos Benfiquistas e de crescer de forma sustentada. Essa é a razão da aposta na formação, na criação de uma escola de jogadores de excelência com o ADN do Benfica."