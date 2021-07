Luís Filipe Vieira na nova Casa de Gaia

Luís Filipe Vieira vai marcar presença na inauguração das novas instalações da Casa do Benfica em Vila Nova de Gaia, a 30 de julho. O presidente das águias vai estar acompanhado pelo seu ‘vice’ Domingos Almeida Lima. O evento vai contar com um jantar comemorativo, condicionado às atuais restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Recorde-se que esta Casa estava situada no Canidelo, mas vai passar a ficar localizada no Centro Comercial Aviadores, na Rua do Marquês Sá da Bandeira.