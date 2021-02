Luís Filipe Vieira: «Não sei por que as pessoas se preocupam com o passivo do Benfica»

Luís Filipe Vieira deu ainda conta da situação financeira do clube e considera que os benfiquistas não precisam de se preocupar com o passivo do clube, que subiu 30%.





"O passivo subiu, mas o ativo subiu para cerca de 600 milhões de euros. Não sei por que as pessoas se preocupam com o passivo do Benfica. Estão aqui muitos milhões de euros encobertos. Se tivéssemos um ativo inferior ao passivo é que era mau. É ponto de honra nosso. Tudo o que celebramos é para cumprir. Ninguém nos pode apontar nada. O Benfica nunca entrou em incumprimento. Eu sei como comprei estes jogadores. Só foi possível pela credibilidade que o Benfica tem no mundo do futebol. Quando entrei, no início, precisava de uma garantia bancária. Eu sei como compro os jogadores. O Benfica é respeitado em todo o Mundo. Neste mês de março, vamos começar a fazer contas. O Lyon é um clube muito parecido com o nosso. 50 milhões de euros de prejuízo. A Juventus tem 113 M negativos. Nenhum clube vai apresentar resultados positivos Quem apresentar é porque teve vendas no ano passado, mas cai no ano seguinte. Enquanto não houver receitas, o que vamos fazer?", afirmou, à BTV.