Luís Filipe Vieira nega 'apoio' de Pinto da Costa nas eleições: «Se alguém me critica bastante é ele»

Luís Filipe Vieira nega categoricamente que tenha o apoio de Pinto da Costa para as próximas eleições do Benfica, depois de terem sido lançadas suspeitas nesse sentido pelos seus opositores.





"Se alguém me critica bastante é o senhor Pinto da Costa. Ele sabe quem eram os presidentes ideais para ele", afirmou Luís Filipe Vieira, em entrevista à Antena 1, mantendo-se também crente de que Domingos Soares Oliveira irá continuar na administração da SAD no próximo mandato.O recandidato à presidência das águias sublinha ainda que está de consciência completamente tranquila em relação aos processos judiciais que enfrenta neste momento."Não cometi nenhum ato ilícito no Benfica ou que pusesse a minha honestidade em causa. O Benfica nunca me protegeu nem irá proteger", garantiu, reafirmando que o que fez em relação ao processo Lex "qualquer um faria".