Luís Filipe Vieira: «O que aconteceu na AG? Está convocado um plenário dos órgãos sociais»

Luís Filipe Vieira deixou no ar que em breve haverá novidades relativamente à polémica Assembleia Geral da passada sexta-feira, em que o presidente enfrentou um sócio contestatário. Na zona mista do estádio do Zenit, após a derrota do Benfica (3-1) na Liga dos Campeões, o presidente encarnado diz que Luís Nazaré falará em breve.





"Vamos falar numa altura própria sobre isso. Há um plenário de órgãos sociais convocado para um destes dias e, a partir daí, o nosso presidente da mesa da assembleia-geral irá comunicar qual foi a decisão", limitou-se a dizer.