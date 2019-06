Luís Filipe Vieira: «O trabalho de Bruno Lage foi absolutamente extraordinário»

Luís Filipe Vieira voltou a elogiar Bruno Lage, sublinhando as qualidades do treinador e o papel que teve na conquista do campeonato, quando chegou ao comando técnico da equipa encarnada."Face às circunstâncias em que pegou na equipa, o seu trabalho foi absolutamente extraordinário nas várias dimensões, revelando-se um técnico de enorme qualidade nas vertentes técnicas, táticas, humanas e comunicacionais", referiu Luís Filipe Vieira na revista do jornal 'Expresso'.O presidente das águias escreveu ainda que "Lage contribuiu para recentrar o ambiente no jogo, nas suas dinâmicas e no que de melhor ele tem como fenómeno de massas e de grande impacto socioeconómico" e falou depois sobre o já célebre e habitual momento em que o técnico sobe ao relvado antes das partidas."Quando, antes de cada jogo, o vemos sozinho no centro do campo, passada a surpresa inicial, hoje o que nos logo ocorre, a quem com ele lida de perto, é afirmar ‘lá está a força tranquila’", concluiu Vieira.