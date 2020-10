Luís Filipe Vieira: «O último ano foi muita oposição. O Benfica não pode ser assim»

Luís Filipe Vieira fez esta terça-feira um apelo ao voto, nas eleições marcadas para dia 30 deste mês. "Não vou aconselhar em quem devem votar. Podia dizer para votarem em mim, pois acho que sou o melhor", brincou, num jantar com adeptos na Casa do Benfica de Algueirão-Mem Martins, atirando: "O importante é irem votar e não ficarem em casa a pensar que está no papo, porque nada está no papo."

Fugindo às questões de mercado, o líder dos encarnados, de 71 anos, aplaudiu a existência de várias candidaturas, pois mostra a "vitalidade" do clube", deixando a promessa: "Não vou fazer uma campanha de ataques pessoais."

Concorrendo ao que já garantiu ser o seu último mandato, Vieira reforçou que os próximos quatro anos serão dedicados à vertente desportiva. "Podíamos ter ganho mais, mas não podemos perder a ambição. Quando perdermos, temos de saber sofrer e aprender com os erros", sustentou o dirigente, apelando à "união" dos benfiquistas depois das eleições . "O último ano foi muita oposição. O Benfica não pode ser assim", atirou Vieira, que hoje estará nas Casas de Alcácer do Sal e de Grândola.

Sara Guterres