Luís Filipe Vieira: «Os outros que me chamem aldrabão»

Luís Filipe Vieira respondeu a Pinto da Costa sobre o momento em que o Benfica cortou relações com o FC Porto, acusando o presidente dos dragões de mentir. “Há testemunhas dessa conversa. Ainda ontem falei com uma das pessoas que lá estiveram e me disse como é que é possível mentir tanto. Não vale a pena estar a falar do resto. É um facto, isto é um facto. Estavam lá seis pessoas e ouviram todas. Os outros que me chamem aldrabão”, frisou o líder das águias, em entrevista à Sport TV. Vieira, de 71 anos, havia garantido que na reunião tinham estado, além dele próprio e Pinto da Costa, também António Salvador, Júlio Mendes, Soares de Oliveira e Antero Henrique.

Quanto ao encontro de Coimbra, Pinto da Costa reiterou que Vieira “faltou à verdade”. “Não digo que mentiu porque pode estar com lapsos de memória, porque ele está num período complicado. É verdade que se falou de um candidato para a Liga, pois estava numa situação caótica fruto da gestão do senhor Mário Figueiredo, apoiado pelo Benfica”, vincou o líder dos azuis e brancos.

Além disso, Vieira comentou a resposta de Frederico Varandas, que chamou “bandido” a Pinto da Costa. “Quando uma pessoa é destratada, é normal que o outro lhe responda também. É natural que isso suceda”, sublinhou, voltando a apelar à intervenção das entidades que gerem o futebol português para garantir estabilidade.

“É verdade que já disse que isto passa tanto pela Federação como pela Liga. Se ambas as instituições se entenderem, isto vai acalmar também. Os presidentes têm de se entender. Se cada lado puxar para si, vai ser complicado. [A solução da situação] não vai ser comigo. Neste momento, o Benfica saiu da [direção da] Liga, como se sabe. Espero não voltar lá. Deixamos estar as coisas como estão”, apontou o presidente do Benfica.