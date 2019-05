Luís Filipe Vieira: «Passámos a ser a quarta equipa com mais títulos de campeão na Europa»

Benfica chegou aos 37 campeonatos: onde estão as águias no ranking europeu



Benfica chegou aos 37 campeonatos: onde estão as águias no ranking europeu

Conquistados há seis dias, num sábado que acabou por ser de glória para o Benfica, os troféus de campeão nacional masculino e a Taça de Portugal feminina chegaram finalmente ao Museu Cosme Damião, numa cerimónia na qual estiveram presentes Luís Filipe Vieira e também técnicos e responsáveis das ambas as equipas. Duas conquistas que Vieira enaltece e que, no seu entender, abrem portas para nova temporada de conquistas."Tem enorme simbolismo pelo significado que tem para o Benfica e porque também marca a inauguração da exposição temporária do Museu Talismã Benfica. O 37 colocou-nos como a quarta equipa com mais títulos de campeão nacional na Europa e consolida o ciclo de hegemonia no futebol português, nomeadamente nos últimos cinco anos. No mesmo período, nas quatro principais provas, o Benfica conquistou 13 títulos, contra apenas 7 dos outros rivais juntos - um deles pode acrescentar um outro amanhã. São números que mostram de forma clara e inequívoca o trabalho feito. Por parte de uma vasta equipa de profissionalismo, que merecem todo o reconhecimento", começou por dizer o líder das águias.Já relativamente ao futebol feminino, Vieira deixou rasgados elogios ao trabalho feito e enalteceu a aposta feita. "A entrega da Taça de Portugal por parte da equipa de futebol feminino tem também muito simbolismo e significado. Ficará para sempre na memória, pois foi conquistada por uma equipa lançada este ano, que optou por entrar na Segunda Divisão e que na sua primeira prova diante de equipas da Primeira conseguiu ganhar. É um feito notável, que demonstra mérito e o sucesso da aposta que em boa hora foi feita, tanto no futebol, como no andebol e voleibol. No futebol feminino quero felicitar o Fernando Tavares, equipa técnica técnica e jogadores por terem tornado o sonho realidade. E, claro, tendo a natural perspetiva de conquistar mais títulos no futuro. Todos são marca da nossa história, num percurso que nos deixa orgulhosos e que tem neste museu o seu mais forte testemunho. E agora vamos a um merecido descanso, para com energias renovadas enfrentar a nova temporada tendo em vista novas conquistas".Presente nesta cerimónia, Fernando Tavares enalteceu a importância da conquista. "É o resultado do trabalho feito, que nos deixa com sentimento de dever cumprido. Era o grande objetivo da temporada", considerou o vice-presidente do Benfica, que aproveitou também para abordar a polémica em torno de Pedro Pablo Pichardo "É uma decisão inqualificável da Associação Europeia. Tem dois pesos e duas medidas. E estamos a pensar seriamente em colocar o atleta em prova", admitiu.