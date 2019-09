Luís Filipe Vieira: «Paulo Gonçalves deu muito ao Benfica»

O caso E-Toupeira, Paulo Gonçalves e o facto de a SAD do Benfica não ter ido a julgamento neste processo foram temas abordados por Luís Filipe Vieira na entrevista que esta noite deu à TVI."Vivemos num estado de direito e acredito cegamente na justiça. O que foi feito foi ilibar o Benfica do que quer que seja. Durante um ano certamente que nos vigiaram para chegar a essa conclusão", começou por explicar."Sobre Paulo Gonçalves, sei apenas o que leio nos jornais, nada mais. Sou amigo dele, foi e é um extraordinário profissional, que deu muito ao Benfica. Vai enfrentar o julgamento e estou convencido que não será penalizado", sublinhou Vieira.E a terminar considerou: "Não colocou em causa o nome do Benfica. No julgamento veremos. Acha que ele consultou os processos dos adversários? Pessoalmente não sei de nada. A justiça vai funcionar e veremos o que lhe acontece. Todos querem julgá-lo. Havia coisas que ele fazia e não dizia a ninguém. É um super-profissional."