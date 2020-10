Luís Filipe Vieira pede respeito pela obra feita

Luís Filipe Vieira marcou ontem presença na Casa do Benfica de Alcácer do Sal, onde prometeu aos cerca de 30 benfiquistas presentes uma “campanha pela positiva”. “Não vou fazer críticas gratuitas. A única coisa que peço aos que são candidatos é que façam uma campanha positiva. No mínimo, devem respeitar o que está feito e quem trouxe o Benfica até aqui”, vincou o atual presidente, de 71 anos, numa sessão de esclarecimento que não teve direito a questões dos sócios ou da comunicação social.

O líder das águias, que se candidata ao sexto mandato à frente do clube, apontou depois ao fim das eleições, a 30 de outubro, sublinhando que “todos devem estar unidos porque só assim o Benfica é forte”. “Se andarmos sempre à porrada e a dizer que todos sabem alguma coisa, ao fim ao cabo, o Benfica é que é penalizado”, vincou, exaltando o que o clube atravessou desde 2010, naquela que “considerou a melhor década da história”. “Nestas eleições, já há quatro candidatos, sinal de vitalidade e de um bom trabalho feito. Há coisas que hoje se podem mostrar”, reiterou Vieira.

Comissão de honra repleta

A candidatura de Luís Filipe Vieira revelou ontem no site da campanha o nome das mais de 400 personalidades que integram a comissão de honra, onde se destacam, por exemplo, Manuel Alegre, Shéu Han, Rui Costa ou Manuel Damásio.