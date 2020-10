Luís Filipe Vieira pensa na final da Liga Europa: «Já lá estivemos duas vezes...»

Luís Filipe Vieira já pensa em garantir a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, da próxima época, mas até lá, quer que as águias façam uma boa prestação na Liga Europa e, se possível, que marquem presença na final.





"O Benfica para quem diz que vai fazer tudo para que seja um próximo mandato em que a estratégia base é a vertente desportivo é lógico que temos de pensar num título europeu. Se não for para pensar num título europeu, mais vale não andarmos cá. A Liga Europa? É um título europeu! Na Liga dos Campeões, se o Benfica chegar aos oitavos de final, a partir dali os dados estão lançados... ninguém sabe o que pode acontecer. Já chegámos aos quartos-de-final e não saímos de lá de qualquer maneira. Depois de entrar nos oitavos de final tudo pode acontecer. É preciso é lá entrar. E tudo vamos fazer para na próxima época o conseguir. Agora, este ano estamos na Liga Europa. Já estivemos na final por duas vezes... por que não a terceira?", atirou o presidente benfiquista, em entrevista à TSF, explicando estar bastante satisfeito com Jorge Jesus, técnico que "está diferente" do que quando saiu, em 2015."Há duas coisas que são importantes em relação ao Jorge Jesus. Tirando aqueles seis primeiros meses, toda a gente sabe que a nossa relação voltou ao normal. E é natural que depois de pensarmos seriamente qual seria o futuro treinador do Benfica e, caso acontecesse alguma situação com o Bruno Lage como viria a suceder, o Jorge Jesus seria o treinador. Não foi só da minha cabeça, foi aquilo que pensámos em conjunto que serviria melhor os interesses do Benfica para o futuro. Não foi fácil trazer o Jorge Jesus. Foram precisos alguns contactos. Agora, ele está muito feliz no Benfica, também com o objetivo claro que lutar por títulos europeus. Ele também mudou bastante. A preparação desta época foi pensada em conjunto com ele, ou seja, não fui só eu que pensei o que seria a equipa do Benfica no futuro. Eu, o Jorge Jesus, o Rui Costa e o Tiago Pinto reunimos várias vezes, o Jorge deu-nos uma indicação dos jogadores que queria e, curiosamente, a maioria deles também estava nos nossos planos", vincou o técnico, dando conta, também, que acredita que Bruno Lage irá assumir um novo clube em breve: "Renho um palpite. Não vou dizer, mas garanto que não é para Portugal".Sobre o atual plantel, desvaloriza o facto de não ter conseguido contratar Rúben Semedo e Lucas Veríssimo, centrais que Jorge Jesus pretendia, e não revela se o brasileiro será reforço em janeiro. "O Benfica está muito feliz com o plantel que tem neste momento e vamos fazer uma avaliação no final de novembro para projetarmos a segunda metade da época. Se Lucas Veríssimo vem ou não, não sei... ainda não conversamos sobre isso. Veja a dupla de centrais que o Benfica está a jogar. Se são titulares no Benfica é porque Jorge Jesus está feliz com eles. Qualquer treinador quer mais, mais e mais. O treinador pode querer, mas se nós não conseguirmos, não podemos lá chegar, não é? Agora, garanto que dia 1 de janeiro toda a gente vai saber as alterações que vamos fazer. Muitas? Não. Só na eventualidade de substituir jogadores lesionados".