Luís Filipe Vieira presente este sábado em Leiria, Marinha Grande, Bairrada e Montemor-o-Novo

Luís Filipe Vieira irá estar em campanha já este sábado. Tal como prometeu no lançamento da recandidatura à presidência, o líder do Benfica, de 71 anos, começará por almoçar na Casa do Benfica da Marinha Grande e acabará o dia a jantar com benfiquistas da Casa do Benfica da Bairrada.





13h: Almoço Casa do Benfica Moita - Marinha Grande;15h30: Sessão de esclarecimentos Casa do Benfica de Leiria;18h: Sessão de esclarecimentos Casa do Benfica Montemor-o-Velho;20h: Jantar Casa do Benfica da Bairrada - Restaurante Metinha dos Leitões;