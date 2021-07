Luís Filipe Vieira proibido de contactar a administração da SAD do Benfica e o Novo Banco

Luís Filipe Vieira está proibido de contactar quaisquer elementos da administração da SAD do Benfica ou administrador ou funcionário do Novo Banco, pode ler-se no despacho do juiz Carlos Alexandre, a que Record teve acesso. O incumprimento destas obrigatoriedades poderia ditar a detenção de Vieira.





Vieira também não pode contactar com os restantes três arguidos (com exceção do filho Tiago) e ainda com Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Vítor Manuel Dantas de Machado, José Gouveia, Diogo Chalbert Santos e Vítor Fernandes.Recorde-se que Luís Filipe Vieira, agora ex-presidente do Benfica, suspenso de funções, fica em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros, decidiu hoje o Tribunal Central de Instrução Criminal.