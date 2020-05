Luís Filipe Vieira projeta regresso à competição: «Vamos entrar a todo o gás»

A exigência assim o indica, segundo Luís Filipe Vieira. Para o presidente do Benfica, só há olhos para o título nacional que poderá ser alcançado caso as águias consigam retirar o FC Porto do primeiro lugar no regresso à competição depois da paragem forçada face à covid-19.





"Para quem está aqui, quando começa uma época temos sempre de terminar sendo campeões mas temos de pensar que temos adversários. Há uma determinação muito grande e uma ambição desmedida de querer ganhar sempre. Eles sabem como é. Este ano não fugimos à regra. Vamos entrar a todo o gás, como se costuma dizer, para conquistar este título mais. Trabalhamos arduamente para voltar a ser campeões e para voltarmos a ser felizes. Trabalhamos para chegarmos ao final e sermos todos felizes", vincou o líder dos encarnados à televisão do clube.