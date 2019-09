Luís Filipe Vieira: «Quando unidos, somos imbatíveis»

Luís Filipe Vieira deixou patente na assembleia-geral desta sexta-feira que continua crente na revalidação do título nacional de futebol e que "o plantel estará à altura das exigências". "Quando unidos, somos imbatíveis", vincou no Pavilhão da Luz, reiterando que os encarnados são os vigentes campeões e que têm "resultados desportivos, financeiros e patrimoniais sem paralelo"."Ganhámos o primeiro título em disputa esta época de forma brilhante. 5-0 numa final da supertaça, sabe sempre muito bem. Estamos ainda no início de uma caminhada. E se alguém sabe nestes últimos anos, que o que importa é como acaba e não como começa - somos nós. Está tudo em aberto. Temos um plantel que estou certo estará à altura das exigências. O passado já nos deu muitos exemplos de avaliações precipitadas, sobre contratações que o tempo veio a dar razão à qualidade que tínhamos visto nos jogadores.Somos campeões e temos resultados desportivos, financeiros e patrimoniais sem paralelo, temos uma força única e em crescendo como são bom exemplo as Casas do Benfica em Portugal e espalhados pelo mundo.Somos a maior marca portuguesa, ultrapassámos todas as fronteiras, ainda agora em Cabo Verde pude testemunhar o que representamos para a lusofonia e o carisma de ser Benfica!Quando unidos, somos imbatíveis. E o que nos une é este imenso amor ao clube. Acima de tudo e de cada um de nós, estará sempre o grande Sport Lisboa e Benfica! E como clube da liberdade, os vossos contributos e as vossas chamadas de atenção, sem falsas demagogias têm permitido corrigir eventuais erros e falhas e melhorar muitos aspetos da vida do clube. Um clube com passado que nos orgulha, um presente que nos motiva e um futuro com ambição redobrada."