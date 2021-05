Luís Filipe Vieira: «Que enormes campeãs vocês foram a elevar o nome do Benfica»

Luís Filipe Vieira enviou este sábado uma mensagem especial às jogadoras e equipa técnica do futebol feminino do Benfica pela conquista inédita do campeonato nacional, após triunfo, por 0-3, sobre o Sporting, em Alvalade.

A mensagem do presidente das águias na íntegra:

"O vosso triunfo em Alvalade, justo, pleno de ambição e personalidade, torna ainda maior a conquista deste Campeonato. Que enormes campeãs vocês foram ao longo de toda a época a elevar o nome do Benfica. Estou orgulhoso, como toda a nação benfiquista, do vosso compromisso e da vossa dedicação.

"Esta é mais uma prova de quão acertada tem sido a aposta do Sport Lisboa e Benfica no futebol feminino, cujo merecido título agora nos envaidece.

"Esta equipa nasceu há apenas três épocas, mas já granjeia um enorme prestígio e respeito em todo o universo desportivo.

"Em nome de todos os benfiquistas, quero agradecer à equipa técnica, estrutura e vice-presidente Fernando Tavares o trabalho de sucesso que têm desenvolvido e que culminou hoje com o título que nos faltava.

"Parabéns, Campeãs!

"Luís Filipe Vieira", pode ler-se.