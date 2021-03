Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Filipe Vieira quer mais qualidade no trabalho desempenhado na formação do Benfica Presidente já fez saber aos responsáveis do pelouro que é preciso captar e reter mais talento





FUTURO. Vieira conversa com Pedro Mil-Homens sobre o caminho que pretende ver tomado no futebol de formação

• Foto: Fernando Ferreira