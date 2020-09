Luís Filipe Vieira quis saber nome de juíza

Luís Filipe Vieira foi intercetado em várias escutas, ora com o advogado Jorge Barroso, ora com o juiz Rui Rangel, garantindo que havia um "assunto urgente" para tratar, segundo revelou a TVI. De acordo com a estação de Queluz, o presidente do Benfica quis saber o nome de uma juíza. "Estou f... com o Rangel! Vamos apertar com ele! Na próxima semana temos de lá ir. O gajo diz-nos o nome da juíza. Precisamos de ter música para lá ir, c...!", terá referido o líder das águias em maio, à conversa com Barroso.

O tema que apoquentava Luís Filipe Vieira era um processo fiscal que estava pendente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra. A Autoridade Tributária havia tributado um imposto sobre mais-valias referentes à Rising-Investimentos Imobiliários, agora Votion, empresa cujo administrador era Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, de 71 anos. Assim, essa sociedade não conseguia movimentar 1,6 M€ que dependiam de uma decisão judicial.

Durante meses, a Polícia Judiciária intercetou conversas entre Luís Filipe Vieira, Jorge Barroso e uma funcionária judicial. De acordo com as notícias divulgadas nas últimas semanas, Vieira deverá ser acusado pelo Ministério Público de um crime de recebimento indevido de vantagem, por alegadamente ter feito uso das suas funções como dirigente do Benfica e prometido uma vantagem patrimonial a Rui Rangel, ato punido com pena de prisão até três anos.