Luís Filipe Vieira recebeu Presidente do Governo Regional do Príncipe na Luz

Luís Filipe Vieira esteve reunido no Estádio da Luz esta segunda-feira com Filipe Nascimento, o Presidente do Governo Regional do Príncipe, de São Tomé e Príncipe.





O presidente do Benfica teve a possibilidade de falar com o político sãotomense "sobre alguns projetos que a Fundação Benfica desenvolveu recentemente em São Tomé e Príncipe, nomeadamente a construção de dois campos desportivos". "No final, Luís Filipe Vieira manifestou a Filipe Nascimento a total disponibilidade do Sport Lisboa e Benfica para abraçar novos projetos, sociais e desportivos naquela região autónoma", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial das águias.