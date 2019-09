Luís Filipe Vieira recebido em festa por dezenas de adeptos em Cabo Verde

O presidente do Benfica foi esta sexta-feira recebido em festa por dezenas de adeptos à chegada a Cabo Verde, onde inicia uma visita de dois dias para no sábado inaugurar a casa do clube na cidade da Praia.Luís Filipe Vieira aterrou no aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, ao início da tarde, e tinha à sua espera dezenas de adeptos, que o saudaram com bandeiras e cachecóis e gritaram alto pelo nome do Benfica.Antes de entrar no carro, o líder encarnado, que não prestou declarações à imprensa, foi a uma grade de proteção do aeroporto cumprimentar os benfiquistas, tal como o ex-capitão Luisão, que integra a comitiva, e que também foi bastante saudado."Obrigado por tudo", "glorioso, SLB" e "queremos o 38" foram algumas dos ditos expressos pelos cabo-verdianos, que, ao mesmo tempo, gritavam bem alto o nome de Luisão, que cumprimentou alguns e sublinhou o facto de ser recebido em Cabo Verde "com muito calor".Seguiu-se, depois , uma caravana de carros e buzinão pelas ruas da Praia, até ao hotel onde Luís Filipe Vieira e comitiva vão ficar hospedados durante os dois dias de visita a Cabo Verde.Da parte da tarde, o presidente dos encarnados vai receber a Medalha de Mérito Desportivo com que o Governo de Cabo Verde vai condecorar o Benfica, como "reconhecimento" pela sua "história" e "dimensão amplamente plural dentro e fora das fronteiras da CPLP".A condecoração será entregue pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, que antes recebe em visita de cortesia a delegação do Benfica, liderada por Luís Filipe Vieira, bem como os vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António, e o antigo 'capitão' da equipa principal de futebol Luisão, entre outros elementos.O dirigente encarnado vai ser recebido ao final da tarde de hoje na Câmara Municipal da Praia.O ponto alto da visita de Vieira a Cabo Verde será no sábado, com a inauguração da Casa do Benfica na cidade da Praia, na presença de Luís Filipe Vieira e do primeiro-ministro cabo-verdiano.Antes da inauguração, Luisão vai proferir uma palestra sobre a "vontade de vencer", na Universidade de Cabo Verde, e haverá muitas outras atividades, com destaque para apresentação da Taça de Campeão Nacional 2018/2019.