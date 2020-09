Vieira rejeita falar de vendas e admite: «Nas dificuldades é que temos de investir»

Luís Filipe Vieira assumiu que o Benfica não fala em vendas neste momento. Após jantar ontem com um grupo de apoiantes para as próximas eleições - no qual marcou presença o ex-presidente dos encarnados Manuel Vilarinho -, Vieira abordou os mais recentes reforços, entre os quais Darwin, uruguaio que é a contratação mais cara das águias (24 milhões de euros).





"Já estou habituado a falar em investimentos avultados e depois os resultados valem 3 ou 4 vezes mais. É o resultado que dá sempre. Vamos ver. Esperamos muito dele [Darwin], disse à SIC, sublinhando que "não há nenhuma mudança de paradigma" quanto às contratações. "Nas dificuldades é que temos de investir", sublinhou.E prosseguiu: "Neste momento não falamos em vendas, mas em compras, em tornar o Benfica bastante competitivo em Portugal e lá fora fora. O mais importante é que o Benfica está forte".