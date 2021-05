Luís Filipe Vieira responde na comissão de inquérito ao Novo Banco: siga em direto

há 32 min 15:15

Vieira começa a falar

Luís Filipe Vieira pede para fazer uma introdução e lê um discurso pré-preparado.



Vieira recorda a sua vida pessoal e profissional, diz que começou a trabalhar aos 14 anos e como se tornou empresário. "O BES e o BCP apoiaram-me na minha vida profissional", recorda. "A minha vida não foi criada com o BES ou com a minha vinda para o Benfica". Na altura, já era um empresário de renome da área dos pneus e do imobiliário."



O líder do Benfica explica como chegou ao leme dos encarnados. "A gestão do Benfica tornou-se absorvente e vi-me forçado profissionalizar as minhas empresas, com a criação do Grupo Promovalor, com 35 milhões de euros, não foi dinheiro dos bancos. Era dinheiro meu."