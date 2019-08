Luís Filipe Vieira: «Resultado não reflete a diferença entre as equipas»

Satisfeito com a goleada sobre o Sporting, por 5-0 , Luís Filipe Vieira admitiu que o Benfica foi um vencedor justo na Supertaça, ainda que tenha reconhecido que o resultado não reflete a diferença que existe entre as duas formações lisboetas."Foi um verdadeiro espetáculo. O Benfica fez um grande jogo, marcou nas alturas certas, foi um jogo completamente limpo e foi um vencedor justo. O que há a realçar é que foram duas grandes equipas dentro de campo e o resultado não reflete a diferença entre as equipas. Não nos desviamos da estratégia que decidimos. Dissemos sempre que o Seixal é a nossa prioridade e o nosso treinador já demonstrou que olha sempre primeiro para o Seixal. Nós olhamos para todos os adversários da mesma forma e sonhamos sempre com a vitória e o próximo é já o Paços de Ferreira. A equipa está bem e se terá que haver alguma alteração isso será com o treinador. Nós só nos preocupamos connosco e o Benfica demonstrou aqui hoje que está bem. Uma equipa determinada, com ambição e que luta sempre ao longo dos 90 minutos", declarou o presidente das águias.