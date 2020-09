Luís Filipe Vieira reuniu apoiantes num restaurante da capital

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reuniu cerca de 50 apoiantes num restaurante da capital. O líder das águias apresenta a sua recandidatura à presidência do clube da Luz esta quarta-feira, mas antes jantou com diversas personalidades do universo benfiquista, entre as quais Mário Dias. O ‘pai’ do novo Estádio da Luz, que integra a comissão de honra de Vieira, esteve presente e recebeu uma salva de prata.





Os vice-presidentes Alcino António e Domingos Almeida Lima, tal como o empresário Vítor Santos (conhecido por ’Bibi’), foram outros nomes presentes.João Gabriel, porta-voz da candidatura do atual líder das águias, também compareceu no evento.