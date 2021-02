Luís Filipe Vieira reuniu com capitães do Benfica

Luís Filipe Vieira reuniu-se ontem com os capitães do Benfica, no Seixal. Segundo Record apurou, a reunião aconteceu ainda antes da entrevista de Rui Costa à BTV, onde este abordou a crise encarnada.





O momento é de tensão na Luz e, como o nosso jornal deu conta hoje, Luisão atirou-se aos jogadores no balneário em Alvalade , logo após a derrota com o Sporting. A intervenção do diretor técnico teve o aval do presidente das águias.