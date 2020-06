Luís Filipe Vieira revela as condições para um eventual regresso de David Luiz

Luís Filipe Vieira abordou a questão do regresso de David Luiz ao Benfica, revelando que nas condições salariais atuais do defesa brasileiro seria impossível este voltar às águias neste momento. Ainda assim, não fecha a porta a um retorno do jogador do Arsenal...

"Falei ontem novamente. Temos relação de pai para filho. Ele ia no carro com o empresário, a preparar-se a renovar com o Arsenal. É alguém que adora o Benfica, mas há algo que ele é: é um grande profissional e tem de ganhar dinheiro. O que ele ganha é impensável o Benfica pagar. Se o David Luiz chegar a um dia 'quero ir embora daqui'. Se tiver 35 anos, em perfeitas condições, recebemos o David Luiz claro. Mas ele agora ganha sete ou oito milhões. Se viesse, teria de ser com um milhão, sendo pai, eu dizia que não. 'Não sejas louco'. Quando acabar o futebol ninguém vai atrás dele. Se viesse hoje tinha de vir nestas condições, caso contrário não poderia vir. Ele ainda ontem disse que não disse nada disso...", frisou, em entrevista à BTV.