Luís Filipe Vieira revela conversa com Jesus e garante: «Darwin não é para sair tão depressa»

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e candidato às eleições de quarta-feira, revelou que teve uma conversa com Jorge Jesus depois de o técnico, no final do jogo em Poznan, para a Liga Europa, ter lamentado a possibilidade de Darwin deixar o clube a curto prazo.





"Ele às vezes fala demais. Depois falei com ele e sobre o que ele quis dizer… Perguntei-lhe: ‘Oh Jorge, onde é que existem neste momento 150 M€ para o Darwin?’ E ele diz-me: ‘Ah, a cláusula é essa? Ah, então pronto!’. Não há dúvida que estamos na presença de um jogador de topo. Mas isto não é chegar e vender. Os benfiquistas que fiquem descansados, que Darwin não é para sair tão depressa", referiu Vieira, no excerto de uma entrevista à Sport TV que será transmitida esta segunda-feira à noite.