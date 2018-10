Luís Filipe Vieira saiu ao intervalo do camarote

Luís Filipe Vieira voltou a ontem a marcar presença num jogo da equipa do Benfica, depois de ter falhado a presença no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, mas apenas viu o jogo no camarote que lhe estava reservado até ao intervalo. O líder do emblema da Luz abandonou o seu lugar, onde assistiu ao primeiro tempo ao lado do presidente do Belenenses, Rui Pedro Soares, e nunca mais foi visto na segunda parte naquele espaço que lhe estava reservado.

Além de Rui Pedro Soares, no camarote do Jamor também esteve Pedro Proença, presidente da Liga, Isaltino Morais, edil de Oeiras, e outros responsáveis benfiquistas como o ‘vice’ Alcino António e Rui Cunha, vogal do Conselho Fiscal das águias.