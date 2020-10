Luís Filipe Vieira: «Será o meu último mandato»

Luís Filipe Vieira afirmou esta quarta-feira, na apresentação da recandidatura, que este será o seu último mandato na presidência do Benfica.





"Esta candidatura tem uma história e tem futuro. É só por isso que aqui estou. Nos próximos quatro anos continuaremos a crescer e serão quatro anos em que o foco será a vertente desportiva. Será a base para superarmos nesta década e o que fizemos foi extraordinário. Foi a melhor década de sempre nas modalidades, no capítulo financeiro e a segunda no futebol. Uma década em que reforçamos o nosso prestígio internacional e nos afirmamos como um dos maiores clubes do Mundo. Uma década com contas positivas em sete anos. Quero que o Benfica supere isso na próxima década", afirmou o atual presidente das águias.Vieira respondeu aos que dizem que gere o Benfica como um negócio: "Se o Benfica não for também um negócio não haverá sucesso desportivo nem saúde financeira. Também tem de ser negócio e quem o criticar é por puro oportunismo eleitoral. O dono do clube são os sócios e foi deles que recebi mandato. Quando cheguei ao clube os donos eram os credores e foi comigo que se devolveu o clube aos sócios. Foi comigo que se devolveu o Benfica aos sócios. Não festejo vendas nem contratações. Se hoje há um projeto reconhecido é porque foi construído ao longo da última década e esse projeto é para continuar."